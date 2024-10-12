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Dünya

Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 672'ye yükseldi

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 672'ye yükseldiği bildirildi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 672'ye yükseldi
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vakası sayısının 23 bin 736'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgınında ölenlerin sayısının 672'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, kolera vakası artış hızında yavaşlama olduğunu, dang humması vaka sayısında ise artış görüldüğünü bildirdi.

DANG HUMMASI NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ülkede dang humması vaka sayısının 2 bin 75'e yükseldiği ve virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etmişti.

1,4 MİLYON DOZ KOLERA AŞISI GÖNDERİLDİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sistemi etkin şekilde çalışmadığı için salgın hastalıkların yayılması hayatı daha da zorlaştırıyor.

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