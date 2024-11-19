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Dünya

Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı bini aştı

Sudan'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1000'i geçtiği bildirildi.

AA19 Kasım 2024 Salı 19:04 - Güncelleme:
Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı bini aştı
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında toplam vaka sayısının 38 bin 817'ye ulaştığı belirtildi.

Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1072'ye çıktığı ifade edildi.

SELLER KOLERANIN YAYILMASINA YOL AÇTI

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

BM'YE GÖRE 3,4 MİLYON SUDANLI ÇOCUK RİSK ALTINDA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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