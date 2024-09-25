Sudan'da kolera salgını hızla yayılıyor: Ölü sayısı 433'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam kolera vaka sayısının 13 bin 922'ye çıktığı belirtildi.

Sudan'da HDK unsurları pazar yerini hedef aldı: 2 ölü Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 433'e yükseldiği ifade edildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.