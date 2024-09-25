Sudan'da kolera salgını hızla yayılıyor: Ölü sayısı 433'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam kolera vaka sayısının 13 bin 922'ye çıktığı belirtildi.
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Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 433'e yükseldiği ifade edildi.SALGIN İLAN EDİLDİ
Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.
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Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.