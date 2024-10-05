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Dünya

Sudan'da kolera salgını hızla yayılıyor! Ölü sayısı 600'e yaklaştı

Sudan'daki kolera vaka sayısının 20 bin 398'e ulaştığı bildirildi.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
Sudan'da kolera salgını hızla yayılıyor! Ölü sayısı 600'e yaklaştı
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 20 bin 398'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 597'ye çıktığı belirtildi.

KOLERA SALGIN İLAN EDİLDİ

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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