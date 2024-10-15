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Dünya

Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 699'a yükseldi

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 699'a yükseldiği bildirildi.

AA15 Ekim 2024 Salı 19:47 - Güncelleme:
Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 699'a yükseldi
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 24 bin 604'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgınından ölenlerin sayısının 699'a yükseldiği ifade edildi.

Dang humması vakalarının 2 bin 24'e çıktığı aktarılan açıklamada, bu hastalıktan da 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR KOLERANIN YAYILMASINA YOL AÇTI

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

1,4 MİLYON DOZ AŞI GÖNDERİLDİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıklar yayılıyor, bu da insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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