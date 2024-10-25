Sudan'da milyonlarca çocuk akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yaptığı ortak açıklamada, milyonlarca insanın acilen yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'daki insani krizin giderek kötüleştiği anlatıldı.



Sudan'da iki gün içinde yaşanan çatışmalarda 46 kişi öldü Sudan'daki çatışmadan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası müdahalenin yoğunlaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, ülkede temiz su, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimin son derece sınırlı hale geldiği ve hayati altyapının çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu ve acil olarak hayat kurtarıcı tedaviye ihtiyaçları olduğu kaydedilerek, "Bu çocuklar zaten açlık nedeniyle savunmasız durumda ve eğer onlara kısa sürede ulaşılmazsa önlenebilir hastalıklardan ölme riskleri sağlıklı akranlarına göre 11 kat daha yüksek olacak." ifadesi kullanıldı.