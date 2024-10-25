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Dünya

Sudan'da milyonlarca çocuk akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ikinci yılında devam eden savaşın bir sonucu olarak ülkedeki insani krizin giderek kötüleştiğini ve 5 yaş altındaki yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA25 Ekim 2024 Cuma 22:56 - Güncelleme:
Sudan'da milyonlarca çocuk akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yaptığı ortak açıklamada, milyonlarca insanın acilen yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'daki insani krizin giderek kötüleştiği anlatıldı.

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Sudan'daki çatışmadan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası müdahalenin yoğunlaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, ülkede temiz su, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimin son derece sınırlı hale geldiği ve hayati altyapının çöktüğü belirtildi.

"ÖLME RİSKLERİ 11 KAT DAHA YÜKSEK"

Açıklamada, bu yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu ve acil olarak hayat kurtarıcı tedaviye ihtiyaçları olduğu kaydedilerek, "Bu çocuklar zaten açlık nedeniyle savunmasız durumda ve eğer onlara kısa sürede ulaşılmazsa önlenebilir hastalıklardan ölme riskleri sağlıklı akranlarına göre 11 kat daha yüksek olacak." ifadesi kullanıldı.

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Ülkedeki çatışmalar nedeniyle ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş insanların sayısının 11 milyondan fazla olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, Birleşmiş Milletler'in en savunmasız gruplara hayat kurtaran malzeme ve koruma sağlaması konusunda kısıtlamaların olduğu kaydedildi.

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