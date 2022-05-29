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Dünya

Sudan'da OHAL kaldırıldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.

AA29 Mayıs 2022 Pazar 22:39 - Güncelleme:
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Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki olağanüstü halin kaldırıldığı belirtildi.

25 Ekim 2021'de yönetime el koyan asker, olağanüstü hal ilanının ardından hükümeti feshetmiş, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almıştı.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

Yönetimdeki askeri liderler, milli mutabakatın sağlanana ya da Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

Askerin yönetime el koyduğu tarihten bu yana, sivil yönetim talebiyle, ülkede düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bağımsız kaynaklara göre 98 kişi öldürüldü.

  • sudan
  • ohal
  • Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan

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