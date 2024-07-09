Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan'ı ziyaret eden Ahmed, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde resmi törenle karşılandı. İki ülke arasındaki "köklü" ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede, iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmek amacıyla ikili işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

BURHAN ÇATIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Burhan, ordu ile 15 aydır çatışan "terörist Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin devlete ve kurumlarına karşı başlattığı isyanın arka planında Sudan'daki durum" hakkında Etiyopya Başbakanı'na bilgi verdi.

"Milislerin, devletin altyapısını tahrip ettiğinin ve ulusal kurumları hedef aldığının" altını çizen Burhan, (HDK'nin) Sudan halkına karşı suç ve zulüm işlediğine dikkati çekti.

"SAVAŞ SONA ERECEK"

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise Sudan'a yaptığı ziyaretin Sudan halkıyla dayanışma amacıyla gerçekleştiğini belirterek "gerçek dostların sıkıntı zamanlarında ortaya çıktığını" söyledi.

Bu ziyaretin Etiyopya hükümetinin ve halkının Sudan'ın yanında durduğunu teyit etmek için yapıldığını vurgulayan Ahmed, "Bu savaş sona erecek ve iki ülke arasındaki ilişkiler sağlam ve güçlü kalacaktır." dedi.

Ahmed, barışın, kalkınmanın temeli olduğuna işaret ederek ülkelerin sorunlarının dış müdahale olmadan çözülmesi gerektiğini kaydetti.