Sudan'da 'paralel hükümet kurma' adımlarına ret

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Krizin çözümüne yönelik çabaları engelleyen ve kardeş Sudan Cumhuriyeti'nin birliğini tehdit edebilecek girişimleri reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ürdün, Sudan'daki krizin çözümüne yönelik ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve vatandaşlarının huzurunu koruyacak çabaları desteklemektedir." denildi.

- Kenya'da paralel hükümet anlaşması

Sudan hükümeti, Kenya'yı ordu ile 15 Nisan 2023'ten bu yana çatışan "Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) için hükümet kurma komplosuna ev sahipliği yapmak"la suçladı ve 20 Şubat'ta Nairobi Büyükelçisi Kemal Cebbara'yı geri çağırarak Kenya'ya resmi protesto çekti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 22 Şubat'ta Sudan'daki HDK ile bazı siyasi gruplar ve silahlı hareketler arasında "paralel hükümet" kurulmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Kenya ise yaptığı açıklamada, toplantılara ev sahipliği yapmalarının Sudan'daki savaşı durdurmaya yönelik bir çaba olduğunu ve BM ile Afrika Birliği ile koordineli olarak hareket ettiklerinin altını çizdi.

- SUDAN'DAKİ SON DURUM

Sudan ordusu, başkent Hartum'un batısında yer alan Umdurman bölgesinde kontrolünü pekiştirdikten sonra 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti.

Sudan ordusu, Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ilerlemeler kaydetmişti.

Sahadaki kaynaklar, ordunun Hartum, Umdurman ve Bahri diye 3 bölgeden oluşan başkentin kuzeyindeki Bahri'nin yüzde 90'ını, batıdaki Umdurman'ın büyük bölümünü ve ortadaki Hartum'un ise yüzde 60'ını kontrol ettiğini belirtiyor.

Hartum, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyor. HDK ise şehrin doğu ve güney mahallelerinde varlığını sürdürüyor.