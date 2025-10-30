Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da tansiyon gittikçe yükseliyor.

2023'ten bu yana ordu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Faşir kentinde devam eden çatışmalar katliamlara dönüştü. Ordunun çekildiği bölgelerde HDK'nın sivil katliamlara başladığı öne sürüldü. Ülkeden, soykırım iddialarını kanıtlar nitelikte görüntüler gelmeye başladı. Yakalanan silahsız sivillerin acımasızca infaz edildiği görüntüler endişelendirdi.

Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nın Faşir'de sivilleri hedef alarak vahşi bir katliam gerçekleştirdiğini, etnik etnik temizlik suçu işlediğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "HDK kontrolüne geçen Faşir'de sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz. Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

HDK milisleri evladına sarılan bir anneyi de katlederken, bir kişiyi de araçla ezdi.