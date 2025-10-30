İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Sudan'da vahşet! HDK'dan sivillere acımasız infaz

Sudan'da ordunun çekildiği yerlerde HDK'nın soykırıma varan katliamlar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ30 Ekim 2025 Perşembe 08:23 - Güncelleme:
Sudan'da vahşet! HDK'dan sivillere acımasız infaz
ABONE OL

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da tansiyon gittikçe yükseliyor.

2023'ten bu yana ordu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Faşir kentinde devam eden çatışmalar katliamlara dönüştü. Ordunun çekildiği bölgelerde HDK'nın sivil katliamlara başladığı öne sürüldü. Ülkeden, soykırım iddialarını kanıtlar nitelikte görüntüler gelmeye başladı. Yakalanan silahsız sivillerin acımasızca infaz edildiği görüntüler endişelendirdi.

Sudan Doktorlar Ağı, HDK'nın Faşir'de sivilleri hedef alarak vahşi bir katliam gerçekleştirdiğini, etnik etnik temizlik suçu işlediğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "HDK kontrolüne geçen Faşir'de sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz. Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

HDK milisleri evladına sarılan bir anneyi de katlederken, bir kişiyi de araçla ezdi.

