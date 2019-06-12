Sudan'da yeni darbe girişimi bertaraf edildi, 68 polis gözaltına alındı Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı Al-Arabiya, bugün Sudan'da askeri bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini, bunun bertaraf edildiğini ve en az 68 polisin gözaltına alındığını duyurdu.