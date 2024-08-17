Sudan'da yeni geçiş dönemi hükümeti kurma çabalarının sürdüğü açıklandı

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkenin doğusunda bulunan Port Sudan'daki ofisinde Mısırlı ve Sudanlı gazetecileri kabul etti.

Burhan, görüşmede, "geçiş dönemini yönetecek yeni bir hükümet kurma çabalarının sürdüğünü" bildirdi.

Sudan ordusunun, 16 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) isyanını yenme ve ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunun altını çizen Burhan, "dünyadaki hiçbir savaşta HDK'nin halka karşı gerçekleştirdiği ihlallerin eşi benzerinin görülmediğini" belirtti.

Burhan, Sudan'daki savaşın sona erdirilmesi için ara buluculuk isteyen uluslararası güçlere seslenerek, "Savaşı durdurmak isteyen, sivillere kendi bölgelerinde saldıran isyancılarla (HDK) konuşmalıdır." ifadesini kullandı.

SUDAN'DA YAŞANANLAR

Ülkede Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler, 11 Nisan 2019'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının bitmesiyle sonuçlandı. Ağustos 2019'da ordu ve HDK olarak askeri kanatla siviller ortaklığında kurulan hükümet, 25 Ekim 2021'de ordu ve HDK'nin darbesiyle feshedildi. Nisan 2023'te ise ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar başladı.