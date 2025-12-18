İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7398
  • EURO
    50,2736
  • ALTIN
    5953.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'da zulüm sürüyor! 50 binden fazla kişi yerinden edildi
Dünya

Sudan'da zulüm sürüyor! 50 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), güvenlik durumunun kötüleşmesi sonucu Sudan'ın güneyindeki Kurdufan bölgesinde son iki ayda 50 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Sudan'da zulüm sürüyor! 50 binden fazla kişi yerinden edildi
ABONE OL

Son günlerde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinin bulunduğu Kurdufan bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

IOM'un açıklamasında, "Artan güvensizlik nedeniyle 25 Ekim'den 17 Aralık'a kadar Kurdufan bölgesinin genelindeki noktalardan 50 bin 445 kişi yerinden edildi." ifadesi yer aldı.

Sahadaki yerinden edilme izleme ekipleri, 25 Ekim'de şiddetlenen çatışmalardan bu yana toplam 39 olayın kitlesel yerinden edilmeye yol açtığını bildirdi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

ÇATIŞMALAR 13 MİLYON KİŞİNİN YERİNDEN EDİLMESİNE NEDEN OLDU

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalarda on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.