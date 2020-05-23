AA 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18

UNAMID’den yapılan açıklamada, Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentindeki lojistik üste 7 şüpheli Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.



Şüpheli vakalarla teması muhtemel olanlar da dahil etkilenen tüm personelin şu anda katı karantina ve izolasyon protokollerine tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, misyonun yalnızca lojistik üstünde böyle bir uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi.



Kuzey Darfur eyaletinde, 12 Mart'ta Sudan'da salgının başlangıcından bu yana 16 koronavirüs vakası tespit edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 378, ölü sayısı 137'ye yükselirken, 372 kişide iyileşti.