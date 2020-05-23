İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8156
  • EURO
    7,426
  • ALTIN
    380.423
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'daki BM barış gücü, Kovid-19 endişesiyle personelini karantinaya aldı
Dünya

Sudan'daki BM barış gücü, Kovid-19 endişesiyle personelini karantinaya aldı

Sudan'ın Darfur bölgesinde çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik gücü ve görevlileri bünyesinde barındıran Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması endişesiyle personelini karantinaya aldı.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18
ABONE OL

UNAMID’den yapılan açıklamada, Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentindeki lojistik üste 7 şüpheli Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli vakalarla teması muhtemel olanlar da dahil etkilenen tüm personelin şu anda katı karantina ve izolasyon protokollerine tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, misyonun yalnızca lojistik üstünde böyle bir uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kuzey Darfur eyaletinde, 12 Mart'ta Sudan'da salgının başlangıcından bu yana 16 koronavirüs vakası tespit edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 378, ölü sayısı 137'ye yükselirken, 372 kişide iyileşti.

Pakistan'da feci olay! Yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.