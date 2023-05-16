Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 800'ü aştı

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden çatışmalarda can kaybı artıyor. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Çatışmaların başlangıcından bu yana sivil can kaybı 822'ye, yaralı sayısı ise 3 bin 215'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 15 Nisan'dan bu yana Sudan'da 700 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi, en az 150 bin kişi ise komşu ülkelere kaçtı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR



Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordu Komutanı El-Burhan önceki yıllarda isyancılara karşı savaşmak için kurulan RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket ettiğini belirterek derhal orduya katılmasını, RSF lideri Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.