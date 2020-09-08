Sudan'daki sel felaketi piramitleri tehdit ediyor

IHA 08 Eylül 2020 Salı 18:29 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 18:29

Sudan, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Sudan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle şu ana kadar en az 102 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel sonucu on binlerce evde büyük hasar oluştuğu 500 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği ifade edildi. Sel sularının şimdi de başkent Hartum’un yaklaşık 200 kilometre kuzeydoğusundaki Shendi kenti yakınlarında ve Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Meroe Antik Kenti’ni tehdit ettiği bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu Nil Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Eski Eserler ve Müze Direktörü Hatem al-Nour yaptığı açıklamada, Meroe’deki antik yapıların benzeri görülmemiş su seviyesinden dolayı risk altında olduğunu ve ekiplerin dünden beri bölgeyi sel sularından korumak için çalıştığını ifade etti.

Piramitlerin bulunduğu bölgeye ayrıca kum torbalarından duvarlar örüldüğü kaydedildi. Durumun şimdilik kontrol altında olduğu, ancak Nil Nehri’nde su seviyesinin yükselmeye devam etmesi durumunda alınan önlemlerin yetersiz kalacağı vurgulandı.

Sudan’da yaşanan sel felaketinin ardından geçtiğimiz cuma günü 3 aylık süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) de durumun önümüzdeki günlerde kötüleşebileceği konusunda uyardı.