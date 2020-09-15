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Dünya

Sudan'dan BAE yalanlaması

Sudan hükümeti, Başbakan Hamduk'un BAE'yi ziyaret edeceği iddialarını yalanladı.

AA15 Eylül 2020 Salı 07:23 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 08:03
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Sudan hükümeti, Başbakan Abdullah Hamduk’un Birleşik Arap Emirlikleri’nden resmi davet aldığı iddialarını yalanladı.

Başbakanlık kaynakları, Hamduk'un BAE'yi ziyaret edeceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, uydurma haberlerin ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

Arap ve Sudan basınında Başbakan Hamduk ile Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın perşembe günü BAE’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğine dair haberler yer almıştı.

Hamduk ve Burhan ekim 2019’da BAE’ye 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

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