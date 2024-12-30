İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3021
  • EURO
    36,86
  • ALTIN
    2972.58
  • BIST100
    10023.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sudan'dan kıtlık iddialarına rest

Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) ülkedeki gıda güvenliği durumunu kıtlık olarak tanımlanmasını kabul etmedi.

DHA30 Aralık 2024 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Sudan'dan kıtlık iddialarına rest
ABONE OL

Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-Iaysir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin ile İnsani Yardım Komiseri Selva Adem, Port Sudan kentinde 'Sudan'da Gıda Güvenliği Durumu' konusunda basın toplantısı düzenledi. Büşra, IPC'nin raporu hakkında çekinceleri olduğunu aktararak, "Özellikle komitenin bilgi toplama ve analiz etme yöntemleri ile ilgili. Kullandıkları rakamlar gerçekçi değil" dedi.

Büşra, raporun ülkedeki 15 eyaletteki verileri kapsadığını, bu eyaletlerin 7'sinin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatma altında olduğunu ve 11'inde de savaşın sürdüğünü belirterek, bu eyaletlerde saha ekipleriyle gerçek araştırmalar yapmanın mümkün olmadığını aktardı.

Sudan'ın IPC üyeliğinden çekildiğini söyleyen Büşra, "Savaşın, farklı şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Açlık ve kıtlık, (gizli) gündemi olan bazı örgütler tarafından ülkeye müdahale etmek için kullanılıyor" diye konuştu.

Bakan Ebubekir Ömer el-Büşra, komitenin raporunu kendi gündemlerine fayda sağlamak için kullanmak isteyen taraflar olduğunu kaydederek, "Sudan hükümeti, gıda güvenliği durumunu ve kıtlık tehdidini istismar etmeyi ve bunu savaşa tanık olan ülkede bir gerçeklik olarak dayatmayı reddediyor" ifadelerini kullandı.

  • Sudan Tarım Bakanı
  • Gıda Güvenliği
  • Kıtlık Kabul Etmedi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.