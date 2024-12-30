Sudan'dan kıtlık iddialarına rest

Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-Iaysir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin ile İnsani Yardım Komiseri Selva Adem, Port Sudan kentinde 'Sudan'da Gıda Güvenliği Durumu' konusunda basın toplantısı düzenledi. Büşra, IPC'nin raporu hakkında çekinceleri olduğunu aktararak, "Özellikle komitenin bilgi toplama ve analiz etme yöntemleri ile ilgili. Kullandıkları rakamlar gerçekçi değil" dedi.

Büşra, raporun ülkedeki 15 eyaletteki verileri kapsadığını, bu eyaletlerin 7'sinin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatma altında olduğunu ve 11'inde de savaşın sürdüğünü belirterek, bu eyaletlerde saha ekipleriyle gerçek araştırmalar yapmanın mümkün olmadığını aktardı.

Sudan'ın IPC üyeliğinden çekildiğini söyleyen Büşra, "Savaşın, farklı şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Açlık ve kıtlık, (gizli) gündemi olan bazı örgütler tarafından ülkeye müdahale etmek için kullanılıyor" diye konuştu.

Bakan Ebubekir Ömer el-Büşra, komitenin raporunu kendi gündemlerine fayda sağlamak için kullanmak isteyen taraflar olduğunu kaydederek, "Sudan hükümeti, gıda güvenliği durumunu ve kıtlık tehdidini istismar etmeyi ve bunu savaşa tanık olan ülkede bir gerçeklik olarak dayatmayı reddediyor" ifadelerini kullandı.