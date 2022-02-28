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Dünya

Sudan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı

Sudan, Rusya ve Ukrayna'yı, gerilimi düşürmeye ve krizi diyalogla çözmeye çağırdı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 00:15 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 00:15
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Sudan Dışişleri Bakanı Vekili Ali es-Sadık, Avrupa ülkelerinin büyükelçilerini başkent Hartum'da kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sadık, büyükelçilerin Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu'nun Moskova ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine, ziyaretin önceden planlandığını ve ikili iş birliğine dair görüşmeler yapıldığını aktardı.

Sadık, "Sudan, her iki tarafa da gerginliği düşürmeye, diyaloğa başvurmaya ve krizin çözümünde diplomatik yöntemleri tercih etmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

AB Sudan Delegasyonu Başkanı Robert van den Dole de Sudan Dışişleri Bakan Vekili Sadık ile görüşmelerinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" söyledi.

Dole, "Uluslararası toplumun bir üyesi olarak Sudan'ı, Rusya'dan, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atan bu saldırganlığı derhal durdurmasını talep etmeye çağırdık." dedi.

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