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Dünya

Sudan'dan Türkiye mesajı: İlişkilerimiz derin

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 'derin' olduğunu belirterek, Türkiye'nin Sudan halkına yardımları için teşekkür etti.

AA8 Ekim 2024 Salı 20:33 - Güncelleme:
Sudan'dan Türkiye mesajı: İlişkilerimiz derin
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Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Burhan, görüşmede, Türkiye'yi stratejik ortak olarak gördüklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin olduğunu söyledi. Burhan, Türkiye'nin Sudan halkına sağlamaya devam ettiği yardımlar için şükranlarını sundu.

"TÜRKİYE, SUDAN HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK"

Büyükelçi Yıldız ise Burhan'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Yıldız, Türkiye'nin Sudan halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Yıldız, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları kapsamında iki liderin bir araya geldiğini hatırlatarak, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini dile getirdi.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliği konularını ele aldıklarına ifade eden Büyükelçi Yıldız, tarım, madencilik, petrol, enerji, eğitim ve sağlık gibi alanlarda işbirliği fırsatlarını görüştüklerini aktardı.

Yıldız, Sudan halkına Türk insani yardımlarının devam edeceğini söyledi.

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