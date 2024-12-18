Sudan'dan Türkiye'ye Somali-Etiyopya arabuluculuğu övgüsü

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.
Açıklamada, Afrika Boynuzu'nda istikrar ve barışın sağlamlaştırılması için Türkiye'nin oynadığı "olumlu rolün" takdir edildiği vurgulandı.
ANKARA SÜRECİ
Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.
Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.
Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.
Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.