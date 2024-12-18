Sudan'dan Türkiye'ye Somali-Etiyopya arabuluculuğu övgüsü

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Küresel krizlerin çözümünde anahtar ülke Türkiye Bakanlık açıklamasında, Ankara Bildirisi'nin, iki ülkenin egemenliğine karşılıklı saygıyı, toprak bütünlüğünü, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek ortak çalışmayı ve işbirliğini teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Afrika Boynuzu'nda istikrar ve barışın sağlamlaştırılması için Türkiye'nin oynadığı "olumlu rolün" takdir edildiği vurgulandı.

ANKARA SÜRECİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Türkiye'nin ara buluculuğundaki anlaşmaya övgü: Takdire şayan Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız ülke olarak tanıması, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Afrika'dan Başkan Erdoğan'a övgü Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.