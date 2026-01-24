Sudan'dan Türkiye'ye teşekkür: Bize çok destek verdiler

Başsavcı Abdulal, Port Sudan'da Türk medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri kabul etti.

Sudan'a verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Abdulal, iki ülke arasında tarihi bağlar olduğunun altını çizdi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın kararıyla 4 Ağustos 2023'te kurulan Savaş İhlalleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri Suçları Ulusal Komitesinin de başkanı olan Başsavcı Abdulal, komitenin amacının HDK'nin ihlallerini ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Komite olarak insan hakları kurumlarına, uluslararası kuruluşlara birçok rapor sunduklarını aktaran Abdulal, HDK'nin suçları nedeniyle Sudan genelinde 771 milyar dolar maddi zarar meydana geldiğini söyledi.

Sudan genelinde çatışmalardan dolayı tespit edilen ölü sayısının 30 bin 267 olduğunu belirten Abdulal, yaralı sayısının ise 43 bin 575 olduğunu ifade etti.

HDK ALEYHİNE 188 BİNDEN FAZLA DAVA AÇILDI

Abdulal, HDK aleyhinde açılan davaların sayısının 188 bin 405 olduğunu aktararak, bu davalar karşısında bütün gerekli yasal işlemlerin yapıldığını belirtti.

Sudan güvenlik güçlerine yönelik de davalar olduğuna dikkati çeken Abdulal, güvenlik mensuplarına karşı da işlem yapıldığını, bunların dokunulmazlığının kaldırıldığını ve ilgili makamlar karşısına çıktığını anlattı.

Abdulal, 5 bin 692 davanın soruşturma aşamasında düştüğünü, soruşturması tamamlanıp mahkemeye sevk edilen dosya sayısının 16 bin 161 olduğunu, 11 bin 81 davanın ise sonuçlandığını, 6 bin 80 davanın da sürdüğünü dile getirdi.

122 YABANCI PARALI ASKER YAKALANDI

Abdulal, HDK'nin başta komşu ülkelerden paralı askerler getirip Sudan'da savaştırdığını, bunlardan 122 yabancı paralı askerin yakalandığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) HDK'ye silah, lojistik destek verdiğini ve tüm ihtiyacını karşıladığını ileri süren Abdulal, "Bu destek yüzünden savaş sona ermedi." diye konuştu.

HDK'nin en büyük suçlardan birinin kadınlara tecavüz etmek ve şiddet uygulamak olduğuna işaret eden Abdulal, şunları kaydetti:

"Bunlar kadınlar üzerinde büyük bir etki bırakıyor, bazıları intihar etmiş olabilir. Tecavüz vakalarından sonra aile kurma şansı olmayabiliyor. Özellikle reşit olmayan ve tecavüze uğrayanların sayısı çok. Ailesinin karşısında tecavüze uğrayanların sayısı çok, yakını onları korumak istese onları öldürebiliyorlar. Bu suçların kadınlar ve kızlar üzerinde maddi ve manevi zararı var."

FAŞİR OLAYLARIYLA İLGİLİ 1136 SORUŞTURMA

Başsavcı Abdulal, HDK'nin çocukları da zorla silah altına aldığını, Sudan ordusunun 135 çocuğu kurtardığını ve ailelerine teslim ettiğini bildirdi.

Abdulal, HDK'nin Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmesinin ardından yaşanan insan hakları ihlallerini de araştırdıklarını belirterek, Faşir'den Kuzey Eyaleti'nin ed-Debbe şehrinde bulunan El-Affad Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilenler hakkında 23'ü reşit olmayan kızlara yönelik olmak üzere, 43'ü tecavüz vakası ve 117'si cinayet, toplam 1136 soruşturma açıldığını söyledi.

Komite olarak HDK'nin ihlalleri ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM Kadınlara Karşı İşlenen Suçlar Komiserliği, Avrupa Birliği Komiserliği gibi uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Abdulal, Adalet Bakanlığı tarafından Uluslararası Adalet Divanında BAE'ye karşı bir dava açıldığını ve usul ile ilgili sebeplerden dolayı davanın kabul edilmediğini hatırlattı.

Tahminlere göre, ülkede 15 Nisan 2023'ten beri devam eden çatışmalardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 150 bini aştığı düşünülüyor.