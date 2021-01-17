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Dünya

Sudan'ın Cineyne kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı yükseliyor

Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 83'e yükseldi.

AA17 Ocak 2021 Pazar 20:16 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 20:21
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Komiteden yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda ölü sayısının 83'e yükseldiği, askerlerin de aralarında olduğu 160 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının personel ve malzeme eksikliği nedeniyle zor şartlar altında görevini sürdürdüğü belirtilerek, çatışma alanındaki yaralıların sağlık merkezlerine nakli için güvenlik güçlerinden destek istenmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk, Başsavcı Tacussir El Habr başkanlığında, ordu, istihbarat ve adli makamların temsilcilerinden oluşan bir heyeti çatışmaların sürdüğü Cineyne kentine gönderme kararı almıştı.

Cineyne kentinin Kirindag bölgesinde, dün iki grup arasında çıkan kavga, kısa sürede evlerin ateşe verildiği şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Batı Darfur Valiliği, şiddet olayları nedeniyle dünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden ediliyor.

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