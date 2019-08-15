28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6013
  • 6,2548
  • 272.822
  • 97109.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan'ın darbeyle görevinden indirilen Ömer el-Beşir’in mahkemesi 19 Ağustos’a ertelendi

Darbeyle görevden alınan eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 19 Ağustos’a ertelendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sudan’da yolsuzlukla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 17 Ağustos’ta yargılanması beklenirken duruşmanın ertelendiği bildirildi. Beşir’in duruşmasının 19 Ağustos’a ertelendiği belirtildi. Sudan yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası ayın 19’una ertelendiğine dair Beşir’in avukatlarına bilgi verildi. 
 
Sudan’ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir 10 Nisan’da darbeyle görevden alınmıştı. 

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Kanser tedavisinde heyecanlandıran keşif!

Kanser tedavisinde heyecanlandıran keşif!

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

Ekonomideki yeni reformlarla ilgili önemli açıklama: Can suyu olacak

Ekonomideki yeni reformlarla ilgili önemli açıklama: Can suyu olacak

Uyurgezer genç ölümden böyle döndü! İşte o anlar...

Uyurgezer genç ölümden böyle döndü! İşte o anlar...
 

POPÜLER HABERLER

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA