14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddediyor

Tromboz nedeniyle tedavi gören Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yemek yemeyi ve ilaçlarını içmeyi kabul etmiyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sudan'da birkaç gün önce tromboz (kan pıhtılaşması) nedeniyle tedavi gören devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yemek yemeyi ve ilaçlarını içmeyi reddediyor.

Sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Beşir, hafif derecede geçirdiği tromboz nedeniyle bir hastanede tedavi gördü ve daha sonra başkent Hartum'da tutulduğu konuk evine götürüldü.

Sağlık yetkilisi, tedavinin ardından Beşir'in sağlık durumunun stabil hale geldiğini ancak psikolojisinin bozuk olduğunu aktardı.

Devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddettiğini ifade eden sağlık yetkilisi, Beşir'in sıvı maddeler ile damardan beslendiğini kaydetti.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sri Lanka Müslümanlar Konseyi'nden yardım çağrısı

Sri Lanka Müslümanlar Konseyi'nden yardım çağrısı

Konya'da 11 dakika arayla 2 deprem

Konya'da 11 dakika arayla 2 deprem

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

Yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddediyor

Yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddediyor

Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili önemli açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili önemli açıklama

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırı anı kamerada! Kurşun yağmuruna tuttu

Saldırı anı kamerada! Kurşun yağmuruna tuttu
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Kılıçdaroğlu´na şehit cenazesinde saldırı

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

Londra'daki çevreci eylemde gözaltı sayısı 750'yi geçti

Londra'daki çevreci eylemde gözaltı sayısı 750'yi geçti

Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA