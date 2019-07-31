Sudan yargısı tarafından yapılan açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yolsuzluk davası güvenlik nedeniyle 17 Ağustos'a ertelendi. el-Beşir'i Savunma Heyeti Başkanı Ahmed İbrahim El Tahir, “el-Beşir'in davasının ertelenmesinin nedeni güvenliğin sağlanamaması. el-Beşir'e isnat edilen tek suçlama bütçesiz bir ülkenin hibesi olan konukevinde bulunan paradır" dedi.

Sudan Askeri Geçici Konseyi, tutuklu bulunan el-Beşir'in annesinin ölümünün ardından duruşmasını erteleme talebini reddetmişti. el-Beşir'e, geçtiğimiz Pazartesi günü ölen annesinin cenazesine katılması için izin verilmişti.

Sudan’ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir 10 Nisan’da darbeyle görevden alınmıştı.