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Dünya

Sudan'ın eski devlet başkanı Ömer el-Beşir hastaneye kaldırıldı

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Umdurman kentindeki Alia Askeri Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:10
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Sudan’da geçen yıl askeri darbeyle görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Başkent Hartum’daki Kober cezaevinde tutulan el-Beşir, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bu sabah Umdurman kentindeki Alia Askeri Hastanesine sevk edildi. Geçtiğimiz haftada el-Beşir ile aynı cezaevinde tutulan kardeşi Abdullah Hasan Ahmed el-Beşir’in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan’daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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