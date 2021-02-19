19 Şubat 2021 Cuma 09:31 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 09:37

Sudan'da yayımlanan Al Tayyar gazetesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çok sert ifadeler kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasının lideri olduğunu hatırlatan Celaladdin Mohamed Ibrahim, "Erdoğan Macron'u terbiye ediyor" başlıklı yazısında şunları kaleme aldı: Bu tavşan beyinli cumhurbaşkanı -Macron- Türkiye'nin Müslüman halifeliğinin son kalesi olduğunu unuttu mu? Türkiye'nin, kendisinin ve benzerlerinin parmağını şıklatarak politikalarını dikte edebileceği ülkelerden biri olmadığını unutmuş mu?