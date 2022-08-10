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Dünya

Sudanlı general Hımidti: Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı

Sudan geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, siyasi güçlerin, sivil bir hükümetin kurulması üzerinde anlaşmasını arzuladığını bildirdi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
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Hımidti, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi güçlerin, geçiş dönemi kurumlarını tamamlayıp ve geçiş döneminin kalanını yönetecek sivil bir hükümetin kurulmasına imkan tanıyacak ulusal bir uzlaşmaya varmasını umuyoruz." dedi.

Hükümetin ne zaman kurulacağıyla ilgili bir soruya Hımidti, "Birçok girişim var. Bu konuda bir malumatımız yok. Müzakerelerin neticelenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hımidti, geri adım atmayacaklarını ve ülkenin güvene ulaşmasını istediklerini belirterek "Ülkenin istikrarı, siyaset sahnesinden ve hükümetten ayrılmamıza bağlı ise ülkemizi iktidarda kalmak uğruna kaybedemeyiz." diye konuştu.

  • Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti
  • Sudan
  • Sudan geçici Egemenlik Konseyi

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