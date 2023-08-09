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Dünya

Sudanlıların komşu ülkelere geçişi sürüyor

Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle son bir haftada 60 binden fazla Sudanlının komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Sudanlıların komşu ülkelere geçişi sürüyor
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Örgüt, yayımladığı haftalık raporda, Sudan genelinde ülke içinde yerinden edilmiş insan sayısının 3 milyon 282 bin 303 kişiye, komşu ülkelere sığınanların ise geçen hafta 60 bin yeni sığınmacıyla birlikte 986 bin 451 kişiye ulaştığını belirtti.

Örgüt, Sudanlı mültecilerin çoğunluğunun Mısır, Çad, Güney Sudan, Orta Afrika, Etiyopya ve Libya'ya gittiğini açıkladı.

Çatışmaların başından bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 4 milyon 200 bini aştığı ifade edilen raporda, bu sayının yüzde 71'ini başkent Hartum, yüzde 8,5'ini Kuzey Darfur ve yüzde 7,5'ini ise Güney Darfur'dan kaçanların oluşturduğu kaydedildi.

- Sudan'da orduyla HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

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