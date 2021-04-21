İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1208
  • EURO
    9,7906
  • ALTIN
    464.832
  • BIST100
    1365.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış
Dünya

Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağına törensel bağışta bulunduğu bildirildi.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 07:26 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:26
ABONE OL

Kyodo ajansının haberine göre, ilkbahar festivalinin başlangıcı kapsamında Başbakan Suga'nın makamı adına tapınağa hediye gönderildi.

Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki tartışmalı tapınakta iki gün sürecek festival kapsamında Suga, Şinto inancı tapınağına saksıda kutsal Masakaki çiçeği bağışladı.

Öte yandan festival kapsamında tapınağı ziyaret eden önceki Başbakan Abe Şinzo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatlarını ülkeye adamışların ruhlarına derin saygımı gösterdim" dedi.

Tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.