'Suikast defteri yeniden açıldı, izleyin'

Washington Post yazarı ve Suudi Arabistalı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Cemal Kaşıkçı'nın suikaste mi uğradığı yoksa kaçırılarak Suudi Arabistan'a mı götürüldüğü henüz netlik kazanmadı ancak bu belirsizlik gözleri Riyad yönetimine ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a çevirdi.

"KARA LİSTE"

2017 yılında "saray darbesi" ile başa geçen Muhammed bin Selman'ın göreve geldikten sonra çok sayıda muhalifi tutuklayarak hapse koyduğu ve mal varlıklarını ele geçirdiği belirtilmişti.

Muhammed bin Selman'ın özellikle sosyal medyadaki görevlerini yürüten ve Kraliyet Divanı'nda danışman olarak çalışan Saud el Kahtani İbn Selman'ın göreve gelmesiyle Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Arabistan aleyhinde yazanları "kara listeye" aldıklarını açıklamış ve sosyal medya kullanıcılarından bu isimler için destek istemişti.

"SUİKAST DEFTERİ TEKRARDAN AÇILDI"

Sosyal medya platformu Twitter'da bir kullanıcıya attığı cevap ise Suudi Arabistan'ın suikastlere hazırlandığını açıkca ortaya koymuştu.

Saud el Kahtani bir yazara verdiği cevapta, "Suikast defteri tekrardan açıldı. İzleyin." ifadelerine yer verdi.

CEMAL KAŞIKÇI KARA LİSTEDE Mİ?

Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti henüz net olarak bilinmezken, Saud el Kahtani'nin gün yüzüne çıkan açıklamaları ve Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun güvenlik kamera kayıtlarının çalışmaması Cemal Kaşıkçı'nın suikastle öldürüldüğü ihtimallerini yükseltti.