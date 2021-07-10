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Dünya

Suikaste uğrayan devlet başkanı hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı!

Ülkesinde suikaste uğrayan Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise hakkında bir korkunç gerçek daha ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten yargıçlar yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü bildirdi.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:10 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:10
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Ülke basınında çıkan habere göre, Haitili yetkililer, Moise'ye düzenlenen suikast soruşturmasıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.

Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı.

Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

- Suikast komando birliği tarafından yapıldı

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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