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Dünya

Suikaste uğrayan Fahrizade Tahran'da defnedildi

İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade Mahabadi, başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:48
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İran’ın başkenti Tahran’da sabah saatlerinde suikast sonucu öldürülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi için Savunma Bakanlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen cenaze merasimine İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve üst düzey askeri yetkililer katılırken, Mahabadi’nin ailesi de törende yer aldı. Düzenlenen cenaze merasiminin ardından Mahabadi’nin naaşı Tahran’daki İmam Zade Salih türbesinin avlusunda toprağa verildi.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, Tahran’ın Abserd bölgesinde suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Mahabadi, İran’ın nükleer çalışmalarının mimarı olarak kabul ediliyordu.

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