Dünya

Suikaste uğrayan Senatör son yolculuğuna uğurlandı

Kolombiya'da sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırının ardından dün hayatını kaybeden Senatör Miguel Uribe Turbay, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 06:41
Senatör Uribe için ilk tören, başkent Bogota'daki tarihi Kongre binasında düzenlendi.

Törende yapılan konuşmalarda, Uribe'nin ailesine destek mesajları verilirken, şiddet kınandı.

Senato Başkanı Lidio Garcia, buradaki konuşmasında, tüm Kolombiyalılardan birlik içerisinde olmasını isteyerek, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakalım ve barış içinde yaşamayı öğrenelim. Miguel siyasi kariyeri boyunca bundan hiç ödün vermedi." ifadesini kullandı.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe adına kürsüye çıkan Demokratik Merkez Partisi Başkanı Gabriel Vallejo ise Alvaro Uribe'nin kaleme aldığı sözleri okudu.

Senatör Uribe'ye yapılan suikastın kapsamlı şekilde aydınlatılmasını isteyen eski Cumhurbaşkanı Uribe, müttefik ülkelerin istihbarat birimlerinden destek alınması çağrısında bulundu.

- VATANDAŞLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Tarihi Bolivar Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Uribe'nin tabutunun olduğu Kongre binasına girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Uribe'nin naaşı aile mensuplarının öncülüğünde daha sonra Primate Katedrali'ne götürüldü ve burada ayin düzenlendi.

Senatör Uribe'nin babası Miguel Uribe Londono, buradaki konuşmasında, şiddetin Kolombiya'ya geri döndüğünü dile getirerek, "Miguel'in her konuşmasında bizi uyardığı ve geri gelmesini asla istemediğimiz savaş, geri döndü ve yine ailemin kapısını çaldı. Önce eşimin, şimdi de oğlumun hayatını aldı. Ailemizin yaşadığı gibi, milyonlarca yurttaşımız da hayatlarının geri kalanında bu derin acıyı taşımak zorunda kalacak." dedi.

Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona da konuşmasında, Uribe'nin ülkesini ve insanları çok sevdiğini vurgulayarak, "Beni kalbimden vuran kurşunlar sadece ailemin yüreğini parçalamadı, aynı zamanda hala barışı bulamamış bir ülkenin yaralarını yeniden açtı." diye konuştu.

- "ŞİDDET TUZAĞINA DÜŞÜLMEMELİ"

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Choco yönetim bölgesinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında, provokasyon uyarısında bulunarak, "Katiller sanki bizi öldürerek, birbirimizi öldürmemizi istiyormuş gibi görünüyor. Bu tuzağa düşemeyiz, tarih bunun ne anlama geldiğini bize gösterdi. Şiddet tuzağına düşülmemeli." yorumunda bulundu.

Uribe'nin cenazesi Bogota'daki Central Mezarlığı'nda toprağa verildi.

