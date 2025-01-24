ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adım attı.

Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Aynı imza töreninde Trump ayrıca, yapay zeka ile ilgili iki kararnameye, "Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu" oluşturulmasını öngören kararnameye, kripto paralarla ilgili çalışma birimi oluşturulmasına yönelik ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesiyle ilgili birer kararnameye imza attı.

ABD BAŞKANI TRUMP, KRİPTO PARA PİYASASINA YÖNELİK KARARNAMEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Trump, Beyaz Sarayda düzenlenen imza töreninde, kripto para piyasasını desteklemeye yönelik önemli bir adım attı.

Bu kapsamda Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnameye göre, "Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu" olarak adlandırılan grup, dijital varlıklara ilişkin federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmekle ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle görevli olacak.

Ayrıca kararnameyle kurumlara, dijital varlık piyasalarını etkileyen ve iptal edilmesi veya değiştirilmesi gereken düzenlemeler hakkında çalışma grubuna önerilerde bulunmaları talimatı verildi.

Öte yandan kararnameyle, kurumların Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirmeleri veya çıkarmaları yasaklandı.

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözünü vermişti.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYESİNDEN TRUMP'IN 3. KEZ SEÇİLMESİNE İMKAN VEREN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI

ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Andy Ogles, Amerikan başkanlarının üç dönem görev yapabilmelerine imkan tanıyacak Anayasa değişikliği tasarısını, Temsilciler Meclisine sundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü kez seçilebilmesi için harekete geçen Cumhuriyetçi meclis üyesi Ogles, Temsilciler Meclisine sunduğu tasarıyı duyurdu.

Ogles, Trump'ın iki dönemden daha fazla görev yapabilmesi için hazırladığı tasarının, ülke yönetimi için önemli olduğunu belirterek "Kendisi, cumhuriyeti yeniden kurmaya ve ülkemizi kurtarmaya adamış biri; biz de yasa koyucular ve eyaletler olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, "Anayasa'nın 22. ek maddesinin başkanlık süresine getirdiği sınırlamaları gözden geçirmek için değişiklik öneriyorum." diye ekledi.

Anayasanın söz konusu maddesindeki "iki kereden fazla seçilemez" ifadesi, Ogles'in tasarısında "üç kereden fazla seçilemez" şeklinde değiştirildi.

Ogles'in bu adımının, ABD Kongresinde özellikle Cumhuriyetçiler arasında nasıl yankı bulacağı henüz bilinmiyor.

ABD'de mevcut yasalar çerçevesinde Anayasa'nın 22. ek maddesi, başka

ABD'DE BAŞKAN TRUMP'IN, FEDERAL HÜKÜMET ÇALIŞANLARININ OFİSLERE TAM ZAMANLI DÖNMELERİNİ İSTEMESİ TARTIŞILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalaması, ülkede tartışmalara yol açtı.

Pazartesi günü göreve başlayan Trump'ın, federal daire başkanlarının "uzaktan çalışma düzenlemelerine son vermelerini" ve tüm federal hükümet çalışanlarının, haftada 5 gün ofis mesaisine dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamasının, bazı çalışanların işini kaybedeceği anlamına geleceği şeklinde yorumlandı.

Trump'ın kararı üzerine ABD Personel Yönetimi Ofisinden çarşamba günü kurumlara gönderilen yazıda, "tüm çalışanların 30 gün içinde tam zamanlı olarak ofise geri dönmesi hedefi koymaları" önerildi.

Söz konusu kararname, bazı federal hükümet çalışanları, yakınları ve konunun uzmanı bazı isimler tarafından eleştirilirken bazı uzmanlar, Trump'ın bu kararının, birçok açıdan tam anlamıyla uygulanmasının çok zor olduğunu ve federal maliyetleri artıracağını iddia etti.

Çalışma uzmanı Mika Cross, CNN'e yaptığı açıklamada, yeni zorunluluğun özellikle, "eşlerinin atandığı yerde yaşamak zorunda olan" askeri ve yabancı hizmet personelinin eşleri gibi bazı gruplar için yıkıcı etkiye sahip olabileceğini kaydetti.

Cross, başkent Washington'daki bir federal işte başka eyaletlerden çalışan kişilerin bu durumda başkente taşınmalarını, maaşlarının da mevzuat uyarınca bu kentteki yaşam standartlarına paralel şekilde yükseltilmesini gerektireceğini hatırlattı.

Trump'ın söz konusu kararnamesinde, "Hükümetin yürütme kolundaki tüm daire ve kurumların başkanları, mümkün olan en kısa zamanda uzaktan çalışmayı sonlandırmak ve çalışanların tam zamanlı şekilde görev yerlerindeki işlerine dönmelerini sağlamak için gerekli tüm adımları atacak; daire ve kurum başkanları gerekli gördükleri muafiyetleri yapacaklardır." ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan, iş yeri araştırma şirketi Gallup, geçen yılki araştırma raporunda, "uzaktan çalışan 10 kişiden 6'sının, bu esnekliğe sahip olmamaları durumunda, başka yerlerde iş arama olasılıklarının son derece yüksek olduğunu" aktarmıştı.

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