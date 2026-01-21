Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu köy terörden arındırıldı

AA ekibi, terör örgütünün, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bölgeye Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla yoğun şekilde tuzakladığı Süleyman Şah Türbesi arazisine girdi.

Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği farkedildi.

Köprüden geçebildikten sonra mayınların kısmen temizlendiği oldukça dar bir patikadan yürüyerek ilerleyen AA ekibi, bölgeyi havadan da görüntüledi.

Tuzaklanmış arazideki bazı mayınlar çıplak gözle de görülebiliyor.

Suriye ordusu, bölgedeki mayın ve diğer tuzaklamaları etkisiz hale getirmek için yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

TÜRBENİN NAKİL SÜRECİ

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın türbesi Suriye'de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge Türk toprağı olarak kabul edilerek, Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti.

12 Mart 2014'te Türk askerinin koruduğu Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü çevresinde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na ulaşarak, Suriye içindeki geçici nakil işleminin 22 Şubat 2015 tarihinde tamamlandığını duyurdu.

Bu çerçevede Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşındı.



