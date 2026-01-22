Süleyman Şah'tan mesaj: Türkiye'ye armağan olsun

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda, Türk toprağı statüsündeki Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkiini örgütten kurtardı.

Terör örgütünün bölgeden çekilirken Fırat Nehri üzerinden ulaşımı engellemek amacıyla araziyi yoğun şekilde mayınlarla tuzakladığı görüldü.

Suriye ordusunun 76. Tümen Türkmen Komutanı Seyf Ebubekir Polat, "Karakozak'taki Süleyman Şah türbesi, teröristlerden temizlenmiştir. Bu türbeyi korumak bizim için namus ve vatan borcudur. Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın'a, ekibine ve Türk dünyasına armağan ediyoruz" dedi.

VALİLİK ŞANSINI KAYBETTİ

Suriye hükümeti Mesud Battal'ı Haseke şehrinin valisi olarak atadı. Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye entegrasyon kapsamında Haseke valiliği teklif edilmiş ancak kabul etmemişti. Kürt kökenli Battal, Suriye'de muhalif gruplarla çalışmış, Afrin bölgesinin idaresinde görev almıştı.

İŞGAL ALTINDA 10 MERKEZ KALDI

Suriye'de Şam hükümeti ülke genelinin büyük bölümünü terör örgütünden temizledi. SDG/PKK terör örgütü işgali altında kalan noktalar ise şöyle; Haseke, Kamışlı, Kahtaniye, Cevadiye, Rimelan, Mabada, Malikiye, Amude, Dirbasiye, Aynel Arap.