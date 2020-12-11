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Dünya

Süleymani suikastıyla ilgili şok iddia! ''ABD SİHA'sı onlardan onay aldı''

Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, İranlı General Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikastı gerçekleştiren ABD SİHA'sının Iraklı yetkililerden onay aldığını açıkladı.

IHA11 Aralık 2020 Cuma 15:05 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 15:28
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ABD, bu yılın başlarında İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü biriminin komutanı General Kasım Süleymani’yi, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği SİHA saldırısıyla öldürmüştü. Saldırının ardından bölgede gerilim tavan yaparken, suikast emrini veren ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani’nin çok daha önce ortadan kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Irak resmi televizyon kanalına konuşan Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, İranlı General’in suikastine ilişkin şok edici bir açıklama yaptı. İbadi, İran’ın Orta Doğu’daki politikalarının mimarı Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldüren ABD SİHA’sının Iraklı yetkililerden onay aldığını söyledi.

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