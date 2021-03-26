Süleymani: 'Yemen'de barış' girişimi nükleer anlaşmayı da etkileyecek

AA 26 Mart 2021 Cuma 12:47 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 12:47

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Süleymani, Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimi, İran'ın buna yaklaşımı ve nükleer anlaşma ile yaptırımlara etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Joe Biden'ın göreve başlamasıyla ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı siyasetinde değişiklik olduğunu savunan Süleymani, Riyad yönetiminin de bu nedenle Yemen'deki sorunu çözme girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Süleymani, Yemen'deki krizin ve iç savaşın nükleer anlaşma ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına etkisine ilişkin şunları kaydetti:

"İran Yemen'deki krizin çözülmesine yardım ederse ABD de nükleer anlaşma noktasında bazı adımlar atabilir. Bu mesele ABD'nin yaptırımları kaldırmasına da etki edebilir. Yemen krizinin çözülmesi, nükleer anlaşma ve yaptırımları da etkileyecektir diye düşünüyorum."

İran'ın Yemen'de Husilerin sahip olduğu konumu desteklediğine değinen Süleymani, "Husilerin şartları yerine gelirse İran da bunun içinde yer alır. İran yabancı güçlerin müdahalesi olmadan Yemenlilerin kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtiyor. İran, kendisi dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin müdahale etmesini istemiyor." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Husileri terör örgütleri listesinden çıkardığını ve Yemen meselesine karışmak istemediğini dile getiren Süleymani, "ABD'nin değişen politikaları Suudi Arabistan'ı sorunu çözmeye yöneltti. Suudi Arabistan'ın çözmesi gereken iç sorunları da var. O yüzden Suudi Arabistan sorunları hızlıca çözmek istiyor." diye konuştu.

- HUSİLERİN ŞARTLARI

Husilerin Riyad'ın "barış girişimini" olumlu karşılamadığına işaret eden Süleymani, şu değerlendirmede bulundu:

"Husilerin, ateşkesin başlaması, limanların açılması, havalimanlarının faaliyete başlaması ve ablukanın kaldırılması gibi şartları var. Bu şartlar gerçekleşmeden Husiler, barış planını kabul etmez. Onlar bu planın başka amaçlarla ortaya atıldığını düşünüyor. Bunu yeni operasyonlar için zaman kazanmaya dönük bir girişim olarak görüyorlar. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın Yemen barış planının başarılı olması beklenmiyor."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu. İran ise her türlü "barış girişimini" desteklediğini bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.