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Dünya

Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı bildirildi.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:39
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, DEAŞ, Süleymaniye'nin Kifri ilçesinde Peşmerge noktasına saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu 1 Peşmergenin öldüğü, 3'ünün de yaralandığı belirtildi.

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4'ü de yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan 1 Peşmergenin de bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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