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Dünya

Süleymaniye'de terör örgüyü PKK'ya darbe! Hepsi mühürlendi

Irak'ın kuzeyinde yuvalanmaya çalışan PKK'nın ‘kültür merkezi' adı altında faaliyet gösteren binalarına kilit vuruldu. Süleymaniye'de asayiş birimleri, 31 Aralık günü ‘Özgür Kadın Hareketi' merkeziyle ‘Nugar', ‘Merziya' ve ‘Gzing/Berbayan Prodüksiyon' adlı şirketleri kapattı. Kapatma kararını, daha önce de terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 3 partinin faaliyetlerini durduran Irak Yargı Konseyi verdi.

2 Ocak 2025 Perşembe 08:30 - Güncelleme:
Süleymaniye'de terör örgüyü PKK'ya darbe! Hepsi mühürlendi
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Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü PKK ile bağlantılı kültür merkezleri, medya ve prodüksiyon şirketleri kapatıldı. Gerekçe olarak lisans sürelerinin dolması gösterildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Süleymaniye kentinde asayiş ekipleri terör örgütü PKK'ye yakın bazı merkez ve kurumları mühürledi. Yeni yılın ilk saatlerinde kapatılan kurumların arasında Özgür Kadın Hareketi merkezi, Nugar Şirketi, Merziya Şirketi ve Jin TV'ye bağlı Gzing/ Berbayan Prodüksiyon şirketinin olduğu öğrenildi.

LİSANS ADRESİ BAĞDAT!

Gerekçe olarak Irak Yargı Konseyi'nin 6 Ağustos'taki kararı gösterildi.

Süleymaniye asayişinden bir kaynak Rüdaw'a yaptığı açıklamada "Yargı Konseyi'nin kararı ışığında, bu yılın sonuna kadar lisans süresi ve lisansları dolan birçok merkez ve kuruluşu kapattık" dedi. Kapatma kararları için ayrıca bir mahkeme kararı gerekmediğini belirten yetkili, "Bu kurumlar Bağdat'ta lisansları yenilenene kadar kapalı kalacaktır" diye konuştu.

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