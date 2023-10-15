Sultangazi'de 4. Kastamonu Tanıtım Günleri programı düzenlendi

Sultangazi Belediyesi ve Kastamonulular Dayanışma Derneği tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Sultangazi Kastamonu Tanıtım Günleri" etkinliği başladı. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki etkinlik alanında gerçekleşen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Kastamonulular Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Şen ile beraber birçok davetli ve Sultangazili vatandaşlar katıldı. Program öncesi Başkan Abdurrahman Dursun, Kastamonu iline ait ürünleri tanıtan stantları dolaştı. Konuşmalar öncesi Kastamonu ile ilgili tanıtım filmi izlenirken program kurdele kesim töreni ile son buldu. Kastamonu yiyeceklerini, müziklerini, kültürlerini tanıtmayı amaçlayan etkinliğe ise Sultangazili vatandaşların ilgisi yoğundu.

"SULTANGAZİ'DE MEMLEKET GÜNLERİ HUZURLA MUTLULUKLA DEVAM EDİYOR"

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de memleket günleri huzurla mutlulukla devam ediyor. Bugün de Kastamonulularla bir aradayız. Vatanına, milletine, devletine bağlı Şehit Şerife Bacı'nın torunları ile bir aradayız. Geçen hafta Malatya Günleri ile başlamıştık. Şimdi Kastamonu günleri ile Memleket Günleri devam ediyor. İnşallah 15 Ocağa kadar her hafta memleket günlerine devam edeceğiz. Sultangazi'de 81 vilayetin güzel insanları yaşıyor. Biz de onlarla hem gelenek göreneklerimizi ve yapmamız gerekenleri burada göstermeye gayret ediyoruz. Bugün de Kastamonu'lularla güzel bir açılıştayız. Bundan sonra da herkesi Sultangazi'ye bekliyoruz" dedi.

"KASTAMONULU HEMŞERİLERİMİZE YAKIŞIR BİR PROGRAM OLMUŞ"

Etkinliğe gelen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Çok güzel bir etkinlik. Ben Sultangazi Belediye Başkanımıza Kastamonulu hemşerilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bütün detayları ile Kastamonulu hemşerilerimize yakışır bir program olmuş. Burada birçok arkadaşımızı da bu vesile ile görmüş olduk. Şerife Bacı Kültür Merkezini de hemşerilerimize. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.