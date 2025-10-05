İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, Thunberg'in soykırımcı İsrail'de alıkonulmasının ardından kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki tanık beyanlarının ve bu duruma yönelik tepkilerin ardından ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye açıklama yaptı.

Stenergard, "Kötü muamele iddialarıyla ilgili bilgi aldım. Bu bilgi doğruysa, durum çok ciddi. Bakanlık ve Büyükelçilik temsilcileri, (3 Ekim) cuma günü gözaltına alınan vatandaşlarımızı en kısa sürede İsveç'e getirmek için çalışıyor." dedi.

Stenergard, İsveçli aktivistlerin alıkonulması öncesinde de güvenlik ve konsolosluk haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrail'e ilettiklerini belirtti.

AKTİVİSTLER KENDİLERİNE KÖTÜ MUAMELE YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.

Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, soykırımcı İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.

Aktivistler, soykırımcı İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise sınır dışı edilen aktivistlerin ifadeleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Aşdod Limanı ve Ketziot Hapishanesi'ndeki eylem ve söylemlerine rağmen, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlere kötü davranıldığını inkar etmişti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran soykırımcı İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.