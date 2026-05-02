Sumud Filosu yöneticisi 2 aktivist Yunanistan'dan İsrail'e götürüldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu yönetiminde yer alan 2 aktivistin sorgulanmak üzere Yunanistan'dan İsrail'e getirildiğini duyurdu.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 16:09
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosunun yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila'nın Yunanistan'ın Girit Adasından İsrail'e getirildiği bildirildi. Filistin asıllı İspanyol vatandaşı Keshkek'in ABD tarafından Hamas'ın paravan örgütü olarak tanımlanan ve yaptırım uygulanan PCPA üyesi olduğu, Brezilya vatandaşı Avila'nın da PCPA ile birlikte faaliyet gösterdiği ve yasa dışı faaliyette bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, "Sorgulanmak üzere kolluk kuvvetlerine teslim edilecekler. Her ikisi de kendi ülkelerinin İsrail'deki temsilcilerinden konsolosluk ziyareti alacak" ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 58 tekneden 22'sine perşembe günü Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmiş, 20'si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, aktivistlerin cuma günü ülkelerine geri gönderme işlemleri için Girit Adasına götürüldüğü, Keshkek ve Avilla'nın ise işlemlerinin devam ettiği belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Keshkek ve Avilla'nın sorgulanmak üzere İsrail'e getirileceğini açıklamıştı.

