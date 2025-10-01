İSTANBUL 22°C / 17°C
Dünya

Sumud Filosuna İsrail baskını! İşgal güçleri 19 gemiyi alıkoydu

Soykırımcı İsrail, ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladı. Filo'nun öncü gemisi Alma ile Sirius ve Adara gemilerine İsrail askerlerinin çıktığı ve mürettebatın alıkonulduğu ifade edilirken, toplamda 19 gemi saldırıya uğradı. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise 'İsrail güçleri Küresel Sumud Filosu gemilerine çıktı. İletişim kesildi ve gemide bulunanların durumu bilinmiyor. Onların güvenliği ve serbest bırakılması için acil uluslararası müdahale gerekiyor' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan 20 gemi ablukayı kırmak için Gazze'ye doğru ilerliyor.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 19:53 - Güncelleme:
Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da, İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli YouTube hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, bazı teknelerdeki aktivistlerin can yelekleriyle güvertede oturdukları ve olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda bekledikleri görülüyor.

FİLO, İSRAİL DONANMASININ SİRİUS GEMİSİNE SALDIRDIĞINI DOĞRULADI

Filonun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve diğer bazı tekneleri yasa dışı şekilde durdurarak baskın yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." denildi.

Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, Youtube'da paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini belirtti.

İsrail'e ait dronların tepelerinde dolaştığını aktaran Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu duyurdu.

TÜRK AKTİVİST GAZZE'YE DOĞRU İLERLEMEYİ SÜRDÜRDÜKLERİNİ AKTARDI

Filoya katılan Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu ise AA muhabirine verdiği demeçte, filonun, bir teknenin yasa dışı şekilde ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin yoluna devam edebileceği şekilde koordineli olduğunu belirterek, bazı teknelerle irtibatın kesildiğini ancak Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

İnternetin ara ara kesildiğini, telsizlerine müdahale edildiğini kaydeden Eyüboğlu, "Eğer Gazze özgürleşirse bütün dünya özgürleşecek. Gazze artık hepimizin meselesi, Gazze artık dünyanın meselesi haline geldi." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN FİLOYA BAĞLI 19 GEMİYE SALDIRDIĞI BELİRTİLDİ

İşgalci İsrail'in şimdiye kadar 19 gemiye saldırdığını kaydedildi.

İsrail'in henüz saldırmadığı gemilerin Gazze'ye doğru yol almayı sürdürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, "İsrail güçlerine ait botlar gemilerimizin arasında dolaşıyor. Daha çok taciz etmeye çalışıyor." denildi.

Öte yandan işgalciler, el koyduğu gemilerden 25'i Türk 201 aktivisti gözaltına aldı.

