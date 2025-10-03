Sumud Filosu'ndaki aktivist açlık grevine başladı: Çocukları öldürenlerden yiyecek kabul etmem

"Seulle" isimli gemide bulunan ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan 27 yaşındaki aktivist Schütter'in, Küresel Sumud Filosu'nun Avusturya delegasyonu ekibi tarafından yönetilen sosyal medyahesabından paylaşım yapıldı.

Alıkonulmadan önce gemide kaydettiği videoda Schütter, "Çocukları kasıtlı olarak açlıktan öldüren bir oluşumdan yiyecek kabul etmeyeceğime karar verdiğimi bilmenizi isterim. Bu yüzden şu anda açlık grevindeyim." dedi.

Schütter, herkesi hükümetlerine, İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurması ve aktivistleri serbest bırakması konusunda baskı yapmaya çağırdı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.