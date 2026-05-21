Dünya

Sumud öfkesi büyüyor! İsrail'in provokatif bakanına veto

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu belirtilen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Polonya'ya girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunacaklarını açıkladı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 14:15
Başkent Varşova'da ulusal medyaya açıklamada bulunan Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Sumud Filosu üyelerine karşı tepki toplayan davranışlarına ilişkin konuştu.

Wewior, "Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ben Gvir'in davranışları nedeniyle Polonya'ya girişinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına talepte bulunmaya karar verdi." dedi.

Sikorski, bu sabah yaptığı açıklamada İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle Varşova Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler geldi.

