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Dünya

Sunak: Çin, dünya düzenine karşı bir meydan okumayı temsil ediyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin'in 'dünya düzenine karşı bir meydan okumayı temsil ettiğini' söyledi.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 21:27 - Güncelleme:
Sunak: Çin, dünya düzenine karşı bir meydan okumayı temsil ediyor
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Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve bu alanda teknoloji paylaşımını içeren AUKUS anlaşmasıyla ilgili ABD Başkan Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte ABD'nin California eyaletine gelen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin'e dair açıklamalarda bulundu. Sunak, Çin'in İngiltere'den farklı değerlere sahip olduğunu ifade ederek, Çin'in İngiltere'nin ciddiye alması gereken "dünya düzenine karşı bir meydan okumayı temsil ettiğini" belirtti. Sunak, "İşte bu yüzden buna karşı tetikte olmamız, kendimizi korumak, değerlerimizi savunmak ve çıkarlarımızı korumak için adımlar atmamız doğru" dedi.

"Dünyanın daha değişken hale geldiğini" aktaran Sunak, "İngiltere'nin güvenliğine yönelik tehditlerin arttığını", bu nedenle savunma harcamalarını artırdığını aktardı. Sunak, İngiltere'nin Çin'in yarı iletkenler gibi hassas sektörlerdeki yatırımını engellemek de dahil olmak üzere harekete geçtiğini açıkladı. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana savunma harcamalarındaki en büyük artışı yaptıklarına dikkat çeken Sunak, "Dünyanın herhangi bir yerinde, Avrupa'da en fazla savunma harcaması yapan ülkelerden biriyiz ve bu durum böyle kalmaya devam edecek" dedi.

AUKUS anlaşması

Ekim 2021'de ABD, İngiltere ve Avustralya arasında nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliği için imzalanan AUKUS anlaşması ile Avustralya'nın Adelaide kentindeki tersanelerde en az 8 nükleer denizaltı inşa edilmesi planlanıyor. Anlaşmanın Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı ifade edilmişti. AUKUS ile Avustralya ayrıca, dünyada nükleer güce sahip olmadan önce nükleer denizaltılara sahip olacak ilk ülke olacak.

  • İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
  • Rishi Sunak

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