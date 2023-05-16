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Dünya

Sunak: Yasa dışı göçü sona erdirmek için daha fazlasını yapmalıyız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yasa dışı göçün sona erdirilmesi ve göçmen teknelerinin durdurulması için uluslararası düzeyde daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

AA16 Mayıs 2023 Salı 23:24 - Güncelleme:
Sunak: Yasa dışı göçü sona erdirmek için daha fazlasını yapmalıyız
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Sunak, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesinde konuştu.

Başbakan Sunak, bugün, Avrupa'nın, Londra Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana demokrasiye yönelik en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın, Avrupa topraklarında saldırgan bir savaş yürütmesi ve Çin'in giderek daha iddialı hale gelmesiyle dünya daha çekişmeli ve daha değişken bir hal alıyor. Değerlerimize yönelik meydan okumalar giderek artıyor. Bizimki gibi demokrasiler dirençli olmalıdır. Böylece istikrarsızlığa yol açanların üstesinden gelebiliriz."

- "AB'den ayrıldık, ancak Avrupa'dan ayrılmadık"

Sunak, İngiltere'nin, AB'den ayrıldığını, ancak Avrupa'dan ayrılmadığının altını çizerek, "Gururlu bir Avrupa ulusu olmaya devam ediyoruz ve hepimizin sahip olduğu ortak değerleri savunmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Sunak, "Rusya'yı sorumlu tutacağız. Çok korkunç savaş suçları işlendi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yasa dışı göç en savunmasız olanları sömürmektedir"

Sunak, konuşmasında yasa dışı göçle mücadele konusuna da değinerek, şunları söyledi:

"Yasa dışı göçle ilgili harekete geçmek için ahlaki gereklilik açıktır. Arkamıza yaslanıp suç çetelerinin insanların sefaleti üzerinden vurgun yapmasını izleyemeyiz. Yasa dışı göç en savunmasız olanları sömürmektedir. Gerçek sığınma talebi olanları dışarıda bırakma riski taşımaktadır. Vatandaşlarımızın sadece iç sınırlarımıza değil, uluslararası sisteme duydukları güveni de sarsar. İşte bu nedenle birçoğumuz halihazırda ulusal düzeyde bu konuyla mücadele için hareket ediyoruz ve yasa dışı göçü sona erdirmek ve göçmen teknelerini durdurmak için sınırlar ve yetki alanları ötesinde işbirliği yapmak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Avrupa Konseyi halihazırda hayati bir rol oynamaktadır, ancak liderleri nasıl daha ileri gidebileceğimizi düşünmeye çağırıyorum çünkü birlikte neler başarabileceğimizi biliyoruz."

  • İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
  • Rishi Sunak
  • İngiltere Başbakanı Sunak

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